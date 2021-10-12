РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 окт. В подмосковном Домодедове в период Всероссийской переписи населения будут участвовать 329 переписчиков, сообщил врио главы округа Михаил Ежокин.

Всероссийская перепись населения будет проходить с 15 октября по 14 ноября.

«В работе будут задействованы 329 переписчиков, которые проведут обход домов. Кроме того, перепись можно пройти самостоятельно — в МФЦ или на портале Госуслуг», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По последним данным, в Домодедове постоянно проживает более 182 тысяч человек, 135 тысяч — в городе, и почти 47 тысяч жителей — в сельских территориях.