РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 окт. За прошедшие сутки в Щелкове выявили 13 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 7 866 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1 804 случая Covid-19.

За все время пандемии в Московской области подтверждено 469 203 случая инфицирования коронавирусом. Скончался 8 301 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 406 017 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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