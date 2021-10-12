РИАМО - 12 окт. Депутатов Госдумы Александра Жукова и Ивана Мельникова избрали первыми заместителями председателя Госдумы VIII созыва, сообщает Nation News.

Кроме того, вице-спикерами стали представители «Единой России» Алексей Гордеев, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Сергей Неверов, Шолбан Кара-Оол. От «Справедливой России – За правду» — Александр Бабаков, от ЛДПР — Борис Чернышов, от фракции «Новые люди» — Владислав Даванков.

Во вторник прошло первое заседание Госдумы нового созыва. Был избран спикер парламента – им стал Вячеслав Володин. Володин также был председателем Госдумы в предыдущем созыве.

Выборы в Госдуму прошли в России 17-19 сентября. В ряде регионов проводилось онлайн-голосование, в том числе и в Москве.