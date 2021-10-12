РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 окт. В центре онкологической помощи в Королеве 16 октября пройдет День открытых дверей, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

В королевском Центре амбулаторной онкологической помощи 16 октября пройдет день открытых дверей для пациентов в рамках месячника профилактики рака молочной железы.

Заведующая Центром, врач-онколог Светлана Алхимова проведет скрининг молочных желез всем желающим. День открытых дверей пройдет с 9:00 до 12:00.

При выявлении подозрительных новообразований пациентки смогут продолжить специализированное лечение в клинике. Предварительная запись не требуется, дополнительные вопросы можно задать по телефону: 8(495)511-61-21.