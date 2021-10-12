РИАМО - 12 окт. С января по сентябрь 2021 года на территориях около столичных новостроек высадили более 8 тыс. деревьев и свыше 250 тыс. кустарников, сообщил заместитель председателя комитета государственного строительного надзора Москвы Николай Беляев.



«За девять месяцев 2021 года на территориях новостроек высажено более 8 тыс. деревьев, 252 тыс. кустарников. Также устроено 991 тыс. кв. м газонов и более 22 тыс. кв. м цветников», — сказал Беляев.

Ранее московские дендрологи завершили работы по сезонному обследованию деревьев и кустарников. Каждому из них был присвоен порядковый номер. На 130 городских площадках постоянного наблюдения специалисты обследовали свыше 10 тыс. деревьев и 19 тыс. кустарников.

Москва входит в число самых зеленых мегаполисов мира: в городе 49% площади отданы под зеленые территории.