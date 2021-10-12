РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 окт. На заседании совета депутатов Домодедова приняли решение о назначении Михаила Ежокина временно исполняющим полномочия главы городского округа, сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

29 сентября глава городского округа Домодедово Александр Двойных сложил полномочия по собственному желанию. На первом заседании нового созыва Мособлдумы депутаты избрали Двойных сенатором от Московской области. 30 сентября врио была назначена первый заместитель главы округа Марина Ведерникова. 4 октября на этот пост предложили кандидатуру Ежокина.

Также депутаты местного совета рассмотрели вопросы об установлении размера земельного участка, предоставляемого бесплатно в собственность многодетной семье из земель, находящихся в муниципальной собственности и порядок внесения изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Домодедово на 2021 год.