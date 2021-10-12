РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 окт. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 24 244 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 1 804 случая заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 469 203 случая инфицирования. Скончался 8 301 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 406 017 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.