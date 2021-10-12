РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 окт. В подмосковном Красногорске с начала пандемии выявили более 25 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в Мособлштабе по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Красногорске выявили 25030 случаев инфицирования, из них 58 – за минувшие сутки.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1 804 случая инфицирования. Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 469 203 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 301 человек. Выздоровели и выписались 406 017 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.