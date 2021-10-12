РИАМО - 12 окт. Правоохранители задержали двух 17-летних приезжих юношей, которые избили и ограбили 33-летнего мужчину в Москве, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел ночью в центре столицы. Подростки подошли к 33-летнему местному жителю и силой отвели его за угол одного из зданий. Там они избили его, а затем забрали кошелек с банковскими картами, телефон, украшения и сбежали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Подростков вычислили по камерам и задержали, они находятся под стражей. Юношам грозит до 7 лет колонии.