РИАМО - 12 окт. Депутат Госдумы Вячеслав Володин переизбран спикером российского парламента. Во вторник проходит первое заседание Госдумы VIII созыва, сообщает Федеральное агентство новостей.

Впервые этот пост Володин занял в 2016 году. В этом созыве он был переизбран.

Также на сегодняшнем заседании планируют рассмотреть вопросы об избрании Счетной комиссии, временных органов Госдумы, внесении изменений в регламент и о распорядке работы депутатов в осеннюю сессию. А еще изберут заместителей председателя и утвердят составы комитетов и комиссий.

Выборы в Госдуму прошли в России 17-19 сентября. В ряде регионов проводилось онлайн-голосование, в том числе и в Москве.