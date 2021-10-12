РИАМО - 12 окт. Представители Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») отметили, что будут сотрудничать со следствием по вопросу задержания ректора Сергея Зуева. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее СМИ сообщили, что ректор «Шанинки» Сергей Зуев задержан по делу о крупном мошенничестве против экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой.

Администрация вуза не подтвердила и не опровергла сообщение о задержании ректора.

Марине Раковой вменяют крупное мошенничество с госконтрактами на общую сумму 50 млн рублей в рамках федпроекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование».