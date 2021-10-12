РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 окт. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 62 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 13 938 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1804 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 469 203 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 8 301 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 406 017 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.