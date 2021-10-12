РИАМО - 12 окт. Общее число жителей Москвы, начавших переселение по программе реновации в 2021 году, составит около 36 тыс. жителей. Это стало известно после актуализации планов программы на IV квартал этого года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Он отметил, что всего в 2021 году передано или планируется передать под заселение более 70 «стартовых» домов.
«Таким образом, с учетом актуализации плана, объем начала переселения в 2021 году составит около 36 тыс. жителей из более чем 200 домов», – сказал глава Стройкомплекса.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин напомнил, что планы по переселению в 2021 году уже выполнены на 70%.
«По итогам III квартала обеспечено начало переселения 21 тыс. жителей из 135 домов в 50 «стартовых» домов. Плановые показатели на I-III кварталы выполнены в полном объеме», – сказал Левкин.
Программа реновации жилфонда утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
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