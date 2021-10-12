РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 окт. Десять жителей подмосковной Балашихи стали лауреатами премии губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен», они стали лидерами в номинациях «Территория перемен» и «Место перемен», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Губернатор региона Андрей Воробьев вручил награды лауреатам премии 11 октября. Участники из Балашихи присоединились к онлайн-церемонии из конференц-зала городской администрации. Всего было представлено более 6,5 тыс. заявок, из которых выбрали 500 лучших проектов. В этом году представить проекты можно было в 4 номинациях: «Место перемен», «Область перемен», «Округ перемен» и «Территория перемен».

170 проектов представили жители Балашихи. Большинство из них участвовали в номинации «Место перемен». Одним из лауреатов в данной категории стала Ирина Соломатина – педагог, который обучает на дому детей с ОВЗ. Она освоила и внедрила в свою работу метод сенсорной интеграции, который позволяет ее воспитанникам легче усваивать специальную индивидуальную программу развития, разработанную для учащихся с особенностями развития.

«Я работаю на дому с детьми со множественными нарушениями речи. К ним необходим определенный подход. Эти дети тяжело усваивают индивидуальную программу, соответственно, я начала искать новые методы, чтобы помочь им справиться. Я первый раз в таком масштабном конкурсе, и вот так удачно сложилось, хотя я совершенно не была готова ко всему этому. Я еще не до конца осознала, но очень рада», – сказала Соломатина.

Кроме благодарственных писем лауреаты получат и денежные призы. Общий призовой фонд составил 80 млн рублей. За проекты областного значения лауреаты премии получили по 1 млн. рублей, за муниципальные инициативы – по 450 тыс. рублей, за инициативы для населенного пункта – по 150 тыс. рублей, за локальные инициативы – по 50 тыс. рублей. Авторам 10 самых ярких проектов вручили по 1 млн. рублей в рамках спецпремий губернатора «Перемены Подмосковья».

Губернаторская премия для поощрения неравнодушных и активных жителей региона была утверждена в 2013 году. Ранее она называлась «Наше Подмосковье». Новое название она получила в 2020 году. Тогда ее посвятили людям, которые борются с пандемией коронавируса. Цель премии - поддержка гражданских инициатив и поощрение добровольчества жителей региона.