РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. Подвели итоги ежегодной премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом ради перемен», 60 жителей городского округа Люберцы стали ее победителями, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Всего в этом году было подано 6 640 заявок, из них 1 244 проекта представили жители городского округа Люберцы. Мы первые в Подмосковье по этому показателю! В числе номинантов - 1 183 инициативы, из них 226 - проекты наших земляков. Лидером стали Люберцы и по количеству победителей: из 500 лауреатов 60 наших жителей отмечены премиями», - сказал Ружицкий.

Он поздравил победителей с такими выдающимися результатами.

«От всей души благодарю за участие в конкурсе инициатив! С каждым годом количество люберчан, принимающих участие в проекте, растет. Из раза в раз вы доказываете, что наш Люберецкий край – территория честных, инициативных, талантливых, активных жителей, что Люберцы – территория добрых дел! Уверен, ваши инициативы получат достойное продолжение. Успехов вам во всех начинаниях», - подчеркнул Ружицкий.