РИАМО - 12 окт. Российская технологическая компания Mail.ru Group приняла решение о переименовании в VK. Оно принято в честь главного проекта компании - соцсети «ВКонтакте», сообщает Газета.ru.

«В отличие от Mail.ru Group VK будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой», — пояснил генеральный директор VK Борис Добродеев.

Внутри техкомпании будут изменены названия многих проектов. Ребрендинг проведут постепенно.

Например, сервис объявлений «Юла» будет переименован в «VK Объявления» в следующем году. Планируется, что он будет представлен в виде отдельного приложения, сайта, а еще в виде раздела внутри соцсети «ВКонтакте».

Все новые проекты компании планируется сразу выпускать под брендом VK. При покупке новых продуктов решение о переименовании будет принимать бренд-команда компании.

Проекты, имеющие наиболее узнаваемые бренды, будут сохранены под собственными наименованиями, но получат монограмму VK на логотипе.