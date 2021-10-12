РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 окт. На торжественной церемонии награждения победителей конкурса гражданских инициатив губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги «Мы рядом ради перемен», победителями конкурса стали трое жителей Мытищ, сообщил глава городского округа Мытищи Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Церемонию награждения в формате телемоста открыл глава региона Андрей Воробьев. Конкурс гражданских инициатив проводится благодаря губернатору с 2013 года.

От Мытищ в этом году была подана 21 заявка, из них три проекта-победителя. Лауреатами премии стали: Илья Василевский - директор МБУК ЦКД «Марфино». Проект в категории «Территория перемен»; Владислав Челобитчиков - художник по свету, руководитель клуба по интересам МБУК ЦКД «Марфино». Проект в категории «Место перемен»; Мария Корюкина - заместитель руководителя Московского областного регионального отделения «Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» («МООО «РСО»). Проект в категории «Место перемен».