РИАМО - 12 окт. Член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый считает, что искусственный интеллект может помочь в своевременном выявлении послеродовой депрессии и других психических расстройств у молодых россиянок, которые стали матерями, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, уже имеются хорошие результаты программ, когда по голосу с большой вероятностью могут определить психические расстройства.

«Внедрение подобных инновационных методик достаточно перспективно для выявления послеродовой депрессии. Полностью предусмотреть возникновение какой-либо трагедии, конечно, все равно крайне сложно. Пока такой метод исследования с помощью искусственного интеллекта применяется для скрининга школьников. Но, возможно, стоит использовать его более широко», — сказал Круглый.

Ранее в Москве на Левобережной улице женщина выпала из окна 19-го этажа с двумя маленькими детьми. СК возбудил уголовное дело. По данным СМИ, женщина часто жаловалась на одиночество и заявляла, что «ее жизнь стала невыносимой».

Круглый отметил, что одной из причин этой трагедии могла стать послеродовая депрессия. Это весьма распространенное состояние у женщин. Оно требует диагностики и помощи специалистов.

Ранее врач-психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова сообщала РИАМО, что гипертревожность, апатия и чувство безысходности являются важными признаками, которые могут говорить о том, что женщина впала в послеродовую депрессию.

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