РИАМО - 12 окт. Стенд правительства Москвы на выставке Expo Real в Мюнхене посетили более 4,5 тыс. человек за первый день работы. На нем представлены ключевые проекты развития города в различных сферах, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Стенд правительства Москвы за первый день работы Expo Real в Мюнхене вызвал активный интерес у зарубежных делегатов. Московские проекты осмотрели более 4,5 тыс. человек. Примерно каждый третий посетитель познакомился с нашей экспозицией», — сказала замглавы департамента градостроительной политики города Надежда Караванова.

Особым вниманием пользовалась интерактивная зона крупных проектов развития, которые показывают масштабную работу в сфере транспортной инфраструктуры.

«Транспортная система Москвы по многим международным рейтингам, например, ООН и рейтинга, который составляла Высшая школа экономики среди крупнейших мегаполисов, признана одной из самых динамичных в мире. Поэтому неудивительно, что именно эта тема привлекает много внимания», — подчеркнул первый замглавы департамента градполитики Москвы Дмитрий Стулов.

Также посетители стенда изучали проекты реновации промышленной зоны ЗИЛ, развития территории Октябрьского поля и строительства Международного медицинского кластера.

«Проект Международного медицинского кластера является одним из ярчайших инфраструктурных проектов правительства Москвы в сфере здравоохранения. Сегодня уже функционируют диагностический и терапевтический корпуса израильской клиники Hadassah. Кроме этого, открыта первая очередь исцеляющих садов, которые не только объединят все здания, но и стану таким же объектом здравоохранения, как и филиалы клиник», — рассказала директор направления внешних коммуникаций Фонда Международного медицинского кластера Фаина Филина.

Она подчеркнула, что проект медкластера продолжает активно развиваться. Уже в следующем году появится вторая очередь благоустройства территории.

Российская столица участвует в международной выставке Expo Real уже более 20 лет. Москва презентует ключевые концепции и практические решения в области архитектуры, градостроительства, урбанистических и экономических стратегий развития города как одного из крупнейших мегаполисов мира.

Организаторами московской экспозиции выступают департамент внешнеэкономических международных связей совместно с департаментом градостроительной политики. Всего в 2021 году на выставке участвует около 1,2 тыс. экспонентов.