РИАМО - 12 окт. За последние сутки в Подмосковье коронавирус победили 1502 пациента. С начала пандемии всего вылечено 406 017 человек, сообщает региональный оперштаб.

Также за сутки в регионе выявили 1804 случая заражения, зафиксировано 5 летальных исходов.

С начала пандемии в Московской области выявили 469 203 случая инфицирования, всего скончался 8301 человек.

В Подмосковье сотрудников сферы услуг обязали вакцинироваться от коронавируса. Организовать вакцинацию первым компонентом необходимо до 10 ноября. Должны привиться 80% работников отрасли.

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