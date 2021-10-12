РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 окт. Во вторник в связи с аварийно-восстановительными работами отключена подача холодной воды на нескольких улицах в деревне Новофрязино Щелкова, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Холодное водоснабжение отключено на улицах Льва Толстого, Лесной и Островского. Подача воды возобновится после завершения работ.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.