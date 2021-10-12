РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Подольского закладчика-рецидивиста приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима, сообщила старший помощник городского прокурора Карина Ракитина.

Было установлено, что в феврале текущего года обвиняемый вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств. Наркотики он получал из тайника-закладки, после чего сам размещал закладки на территории округа, отправляя фотографии тайников посредством мессенджера. Так, на территории Одинцовского округа обвиняемый забрал 24 свертка героина, 5 из которых успел разместить в заброшенном доме на Бронницкой улице Подольска, после чего был задержан сотрудниками полиции.

В ходе личного досмотра у обвиняемого было изъято 19 свертков с героином, которые предназначались для дальнейшего сбыта. Преступление, совершенное им, относится к категории особо тяжких, так как обвиняемый ранее был судим за совершение тяжких преступлений, а в его действиях установлен особо опасный рецидив преступлений. При таких обстоятельствах суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.