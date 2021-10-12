РИАМО - 12 окт. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик одним из первых сдал тест «Я знаю ПДД — Общеобластной зачет-2021», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Зачет продлится по 11 ноября. Его может сдать любой желающий. Акция организована в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке правительства Подмосковья, региональной ГИБДД, союза безопасности дорожного движения.

«Подмосковье - первый регион, который проводит онлайн-зачет на ПДД. Совместно с коллегами из Госавтоинспекции мы организуем много мероприятий для улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры и повышения безопасности на дорогах. Однако поведение водителей и пешеходов на дороге, их внимательность к дорожной ситуации и знание правил ПДД остаются важным фактором безаварийного передвижения», - сказал Гержик.

Для того, чтобы сдать зачет, нужно зарегистрироваться на сайте и за 20 минут ответить на 20 вопросов. Те, кто успешно пройдет тестирование, получат именные электронные сертификаты. 20 человек, которые ответят правильно быстрее всех, получат умные колонки и набор автомобилиста.

«Мы уже более 5 лет являемся партнером Подмосковья в обеспечении безопасности на дорогах, реализуя современные IT-решения в сфере БДД. Поэтому поддержали проведение онлайн-зачета», - рассказал гендиректор «МВС Груп» Евгений Соболев.

По данным соцопроса, каждый второй водитель последний раз открывал правила дорожного движения в автошколе, а за последние 4 года в правила внесли 17 изменений. Более трети участников небольших аварий ошибочно считают себя невиновными и ссылаются на несуществующие нормы.

«Количество ДТП и смертельных исходов в дорожных авариях в Подмосковье благодаря предпринимаемым мерам стабильно уменьшается. Однако основной их причиной остается несоблюдение правил безопасного движения - грубое нарушение скоростного режима, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу», - рассказала один из инициаторов проведения зачета, директор союза безопасности дорожного движения Светлана Заболоцкая.