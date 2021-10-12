РИАМО - 12 окт. В Московской области за минувшие сутки подтвердили 1804 новых случая Covid-19, всего в регионе выявили 469 203 случая инфекции, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для 80% работников сферы услуг. Организовать вакцинацию первым компонентом препарата нужно до 10 ноября.

Сделать прививку от Covid-19 можно в 360 пунктах Московской области, которые работают в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ и мобильных комплексах. Кроме того, вакцинироваться можно в СНТ или на предприятии региона.

Задать вопросы по коронавирусу жители Подмосковья могут по телефону горячей линии по единому номеру «122», а также работает тематический сайт.

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