РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 окт. Холодную воду отключили во вторник в одном из домов деревни Павлино, а также в гимназии микрорайона Салтыковка Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 09:30 в микрорайоне Салтыковка, на Носовихинском шоссе, 230 происходит утечка из водопроводного колодца. Для ее устранения необходимо перекрыть подачу холодной воды по указанному адресу, где располагается Гимназия.

Кроме того, во вторник происходит утечка воды на сетях холодного водоснабжения в деревне Павлино, 66. Для ее устранения перекрыли подачу холодной воды в указанном доме.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.