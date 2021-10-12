РИАМО - 12 окт. Благодаря масштабному проекту развития территории Мневниковской поймы в Москве там появятся объекты различного назначения, включая жилые кварталы и социальную инфраструктуру, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В рамках развития территории градостроительного проекта Мневниковской поймы на площади более 350 га предполагается строительство объектов общественно-жилого, спортивного, административного, социального и коммерческого назначения общей площадью около 2,5 млн кв. м», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что важной составляющей развития территории Мневниковской поймы является качественная транспортная сеть.

Станция «Мневники» является одним из ключевых дорожно-транспортных объектов Мневниковской поймы, наряду со строящейся станцией БКЛ «Терехово» и проектируемой улично-дорожной сетью. Дороги и новые станции метро улучшат транспортную доступность этой территории и позволять интегрировать ее в единую ткань города, добавил глава Стройкомплекса.

Исполнительный директор по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев добавил, что для повышения транспортной доступности территории предусматривается строительство ТПУ на базе станции метро «Мневники». Связь с районами Филевский парк и Крылатское обеспечат за счет строительства новых станций метро и автомобильных мостов.

«В проекте развития территории Мневниковской поймы мы придерживаемся комплексного подхода, что полностью отвечает столичной политике полицентричного развития, а также позволяет создавать новые точки притяжения и качественные условия для жизни, отдыха и работы», — резюмировал Суниев.