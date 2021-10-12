РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 окт. Семь жителей подмосковного Домодедова стали лауреатами премии губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен», сообщает пресс-служба администрации округа.

В категории «Место перемен» победителями стали Ирина Ануфриева, которая проводит праздники в детских хосписах Московской области; Галина Бондарева с проектом по восстановлению прудов и водоемов; Наталья Грачева с проектом «Ознакомление детей с Мезенской росписью», Наталья Захарова с проектом, направленным на формирование у школьников уважения к военной истории нашей страны, воспитанию патриотизма и чувства гордости за свою Родину и Валерия Кудряшова с проектом, ориентированным на поиск молодежи с лидерскими качествами.

В категории «Территория перемен» лауреатами стали Александр Семенихин с проектом «Историко-выставочный проект святая Фамарь», направленным на сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание, межнациональную дружбу и Наталья Тимонина с проектом «Сельскохозяйственный отряд», направленный на возрождение движения сельскохозяйственных студенческих отрядов Московской области.

Кроме благодарственных писем лауреаты получат и денежные призы тоже.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды лауреатам премии «Мы рядом ради перемен» 11 октября. Всего было представлено более 6,5 тыс. заявок, из которых выбрали 500 лучших проектов.