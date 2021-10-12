РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 окт. В гинекологическом отделении Щелковской областной больницы пациентке удалили опухоль (миому матки) весом 10 кг, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Миома матки — одна из самых распространенных женских патологий. К сожалению, часто женщины даже после постановки подобного диагноза не решаются на лечение. В таких ситуациях отсрочка всегда приводит лишь к осложнению диагноза. Врачи-гинекологи нашей больницы используют различные методики лечения миомы: от консервативной терапии до оперативного вмешательства. Важное значение имеет оценка размеров миомы и клинических проявлений заболевания, так как для проведения операции должны быть веские основания», — сказал главный врач Щелковской областной больницы Антон Демидов.

В гинекологическое отделение Щелковской областной больницы поступила пациентка 59 лет с кровотечением и жалобами на боли в животе и его увеличение в размерах. Еще 5 лет назад у женщины была обнаружена миома матки и предложено оперативное лечение, от которого она отказалась.

В отделении врачи провели все необходимые исследования и приняли решение удалить миому хирургическим путем. При подготовке пациентки к операции использовался мультидисциплинарный подход: участвовали врачи-гинекологи, урологи, терапевты, эндокринологи, кардиологи, и, конечно, анастезиологи-реаниматологи. Операция длилась 3 часа. В ходе вмешательства у пациентки произошло обильное кровотечение, которое врачи восполнили донорской кровью и плазмой. Операция прошла успешно: хирурги удалили женщине миому матки весом 10 кг.