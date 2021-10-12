РИАМО - 12 окт. За 4 года травматизм на столичных стройках сократился почти на 36%, сообщила начальник управления специализированного надзора комитета государственного строительного надзора Москвы Наталия Киселева.

«В результате принимаемых мер за последние четыре года травматизм на стройплощадках сократился почти на 36%, в том числе смертность - на 20%», - сказала Киселева.

Она отметила, что в 2017 году было зафиксировано 66 несчастных случаев, со смертельным исходом - 32. За девять месяцев 2021 года – 42 несчастных случая, со смертельным исходом - 23.

Чаще всего несчастные случаи связанны с падением работников при разности уровней высот.

В Москве достигнуты беспрецедентно высокие темпы строительства — за 9 месяцев этого года введено свыше 10,2 млн кв. м различной недвижимости.