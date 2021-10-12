РИАМО - 12 окт. Со вторника в кассах метро можно приобрести новую тематическую «Тройку», которую выпустили в честь Всемирного дня туризма, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Тираж карты с обновленным дизайном составляет 10 тыс. штук.

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в 2020 году столицу посетили 13,6 млн туристов, а в первом полугодии текущего года – 13,4 млн человек.

В 2021 году столичный метрополитен получил зеленый знак Safe Travels Discover Moscow от Всемирного совета по туризму и путешествиям.

Кроме того, опрос OneTwoTrip показал, что 21% туристов выделяют российскую столицу как город с самым удобным транспортом.

Новая лимитированная карта «Тройка» — это не только удобный способ оплаты проезда на пассажирском транспорте мегаполиса, но и сувенир, который путешественник может привезти из Москвы.