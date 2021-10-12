РИАМО - 12 окт. Городская больница №40, расположенная в Коммунарке, стремительно заполняется пациентами с диагностированным Covid-19, слишком мало людей вакцинировалось, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

«Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с Covid-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях, большое количество больных. Было понятно, что с началом учебного года, окончанием периода отпусков и традиционным осенним подъемом инфекционных заболеваний ситуация с коронавирусом будет обостряться», — написал Проценко в своем Telegram-канале.

По словам врача, остается низким процент вакцинированных от коронавируса. Проценко уверен, что единственным выходом из ситуации является ранняя диагностика заболевания, чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений.

«Считаю, что правительство Москвы идет правильным и единственно возможным путем — организует бесплатные тестирования экспресс-тестами. Особенно важно вести тестирование в школах, ведь дети часто болеют в легкой форме и бессимптомно, но могут легко заразить своих родителей или бабушек с дедушками, среди которых самая высокая смертность», — добавил Проценко.

Специалист напомнил, что современные тест-системы вполне информативны и позволяют оперативно получать информацию о возможном наличии вируса у человека. При этом раннее выявление болезни поможет начать срочное лечение.

«Единственный путь подготовить свой организм ко встрече с вирусом – это вакцинация. Можете сомневаться на этот счет. Но «красная зона» нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова перешел в наступление», — резюмировал Проценко.

За последние сутки в Москве выявлено 4699 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 1375 человек, скончались 70 пациентов. На ИВЛ в больницах находятся 536 человек.

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