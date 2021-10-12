РИАМО - 12 окт. Более 70% опрошенных россиян в возрасте 21-59 лет рассказали, что ответственно относятся к своему здоровью, сообщила директор по коммуникациям, связям с государственными и общественными организациями и устойчивому развитию Bayer Ирина Лаврова.

Исследование проводили компании Bayer и Ipsos. Выборка составила больше 1,5 тысяч человек в возрасте 21-59 лет. У 44% из них есть несовершеннолетние дети.

«Около 72% ответственно относятся к своему здоровью, 66% считают, что люди из их окружения стали ответственнее относиться к здоровью в условиях пандемии», - сказала Лаврова.

Она отметила, что 67% сообщили, что соблюдают меры личной гигиены и социальную дистанцию; 57% умеют самостоятельно лечить легкие недомогания; 46% ведут здоровый образ жизни; при этом только 16% респондентов обсуждают с врачом профилактику и лечение.

«У меня такие цифры вызывают оптимизм. Современная медицина должна иметь в своей основе доказательность, а значит, быть прозрачной. Врач должен донести до пациента необходимые сведения», - отметил педиатр, автор книги «Федиатрия» Федор Катасонов.