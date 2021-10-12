РИАМО - 12 окт. В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 2477 человек, общее число выздоровевших в городе увеличилось до 1 516 617, сообщает оперштаб Москвы.
За сутки в городе выявлено 4699 новых случаев заболевания, госпитализированы 1375 человек. В больницах на аппаратах ИВЛ на сегодня находятся 536 человек.
Кроме того, скончались 70 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.
Всего на текущий момент в Москве выявлено 1 688 376 случаев коронавирусной инфекции.
Ранее академик РАН, доктор медицинских наук и эпидемиолог Вадим Покровский заявил, что цифры по заболеваемости продолжат расти и дальше. Остановить распространение коронавируса удастся только в том случае, если все постепенно привьются, а также будут строго соблюдать все меры профилактики.
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