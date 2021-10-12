РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Представители различных предприятий посетили «ЗиО-Подольск» в ходе встречи «Цехового клуба», сообщает пресс-служба подольского предприятия.

На базе АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») состоялась выездная встреча «Цехового клуба» механосборочных производств. Повысить эффективность процессов на промплощадку «ЗиО-Подольск» прибыли специалисты из АО «Силовые машины», АО «МСЗ», АО «ЦКБМ», АО «ЧМЗ», АО «ПСР», АО ОКБ «Гидропресс», ПАО «НЗХК» и АО «ТВЭЛ».

Так, работа членов клуба предполагала выработку решений, направленных на оптимизацию производственных процессов предприятия и основанных на принципах ПСР. Встреча на площадке «ЗиО-Подольск» проходила впервые. В ходе трехдневного визита гостей познакомили с историей создания ПСР-образца на «ЗиО-Подольск», рассказали о работе инфоцентра, продемонстрировали примеры организации рабочего пространства по системе «5С».

Затем от теории перешли к практике. Разделившись на три рабочие группы, приступили к решению задач конкретного участка. Например, одну из групп ждала работа, связанная с несвоевременной поставкой деталей между участками заготовительного производства. Все поступившие в ходе работы «Цехового клуба» предложения будут тщательно проанализированы, а лучшие – обязательно внедрены.

Инициатива Госкорпорации «Росатом» и АО «ПСР», направленная на коллективное решение задач коллегами, представляющими различные дивизионы, стартовала в 2020 году. Цеховой клуб – добровольное объединение производственных предприятий, главная цель которого – выстраивание взаимоотношений между ними в новом формате.