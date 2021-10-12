РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 окт. В подмосковном Королеве 20 октября пройдет ярмарка вакансий, сообщает городской центр занятости населения.

Ярмарка вакансий пройдет в ДиКЦ «Костино» с 10:00 до 12:00.

На ярмарке будут участвовать представители предприятий и организаций, с которыми можно будет обсудить вакансии и будущее место работы. Также можно будет ознакомиться с банком вакансий центров занятости населения не только Королева, но и Мытищ и Пушкина.