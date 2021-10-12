РИАМО - 12 окт. За минувшие сутки в столице выявили 4699 случаев Covid-19, всего с начала пандемии в мегаполисе зафиксировано 1 688 376 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

Жители Москвы могут сдать бесплатный экспресс-тест на Covid-19 в 10 МФЦ и 10 популярных общественных местах и торговых центрах. Тестирование проводится бесплатно.

При этом врачи напоминают, что лучшим способом сохранить жизнь и здоровье является вакцинация от коронавирусной инфекции.

В РФ за сутки выявлено 28 190 новых случаев коронавируса. Умерло рекордное число пациентов — 973 летальных исхода. Выздоровели после курса лечения 20 706 человек.

На сегодня в России зарегистрировано 7 832 964 случая Covid-19. Всего умерло 218 345 человек, выздоровели 6 894 285 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>