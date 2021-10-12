РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 окт. В городском округе Люберцы управляющая компания АО «ЛГЖТ» временно приостановила личный прием граждан в своих офисах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ростом количества заболеваний Covid-19 АО «ЛГЖТ» временно приостанавливает личный прием граждан в своих территориальных подразделениях и центральном офисе.

Рекомендуется обращаться в управляющую организацию в письменной форме по адресу: 140002, Московская область, г.о. Люберцы, Октябрьский проспект, дом №123А.

Обращения можно также направить на адрес электронной почты: obr.lgjt@mail.ru.

Также можно обратиться в круглосуточную единую диспетчерскую службу АО «ЛГЖТ»: 8(495)103-44-33 или 8(800)301-44-33.