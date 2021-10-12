РИАМО - 12 окт. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил специалистам Минстроя разработать предложения по модернизации ливневой канализации в городах страны, где изношенность ливневки составляет 60-90%, а в некоторых и вовсе отсутствует, пишет во вторник газета «Известия».

Для того, чтобы модернизировать канализацию может уйти как минимум 250 млрд рублей. Предложения по модернизации должны подготовить до 15 октября.

«Модернизация ливневых канализаций в городах — это актуальный вопрос, который обсуждался в рамках совещания у заместителя председателя правительства. До поступления материалов от Минстроя говорить о конкретных мероприятиях преждевременно», — сообщили в аппарате вице-премьера.

В Минстрое считают, что строительство ливневок нужно синхронизировать с благоустройством территорий, развитием дорожного хозяйства и реконструкцией очистных сооружений.

При этом исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова считает, что одна из основных проблем в сфере ливневой канализации, которую нужно решать в первую очередь, — недостаточно проработанное нормативное регулирование.

По словам Довлатовой, сейчас в законодательстве нет обязательных требований к обустройству автодорог в населенных пунктах системами поверхностного или подземного водоотвода. Поэтому вода застаивается на дорогах, портит асфальт и мешает движению машин.