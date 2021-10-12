РИАМО - 12 окт. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что игроки сейчас улучшили свою физическую форму, однако это не значит, что их техника стала лучше, поэтому тренировки продолжаются, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, все футболисты сборной уже привыкли к расписанию и прочим требованиям тренера.

«Нужно смотреть, какие результаты они покажут на тренировках. Кроме того, футболистов ждут тесты на усталость. Это тоже очень важно», — сказал Карпин в интервью изданию.

Он также прокомментировал отказ Артема Дзюбы играть за сборную на октябрьских отборочных матчах. По мнению тренера, заставлять силой спортсменов приходить в команду не имеет смысла.

«Я считаю, что не надо кого-либо заставлять играть в сборной. Если человек считает, что не готов к этому, то это его личное дело. Пользы от такого насилия не будет никакой. За сборную России люди должны хотеть играть», — отметил Карпин.

Он также подчеркнул, что выступает против решения FIFA о проведении чемпионатов мира по футболу раз в два года, а не в четыре, как сейчас.

«Многие футболисты сейчас испытывают перегрузки. Причем это касается не только российских игроков, но и европейских, которые выходят на поле уже по 70 матчей подряд», — пояснил Карпин.

По его словам, футболистам нужно давать время, чтобы восстановить силы, так они смогут показывать куда более лучший результат.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет ЧМ по футболу.