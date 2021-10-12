РИАМО - 12 окт. Неизвестный ударил кулаком в голову жителя Люберец, повалил его на асфальт и избил, инцидент произошел у дома №10 на Никольской улице в столице, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Драка произошла в ходе ссоры.

Избитого мужчину доставили в больницу. У пострадавшего диагностировали проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом черепа и другие повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».