РИАМО - 12 окт. Лауреатами премии «Мы рядом ради перемен» стали 12 жителей Ленинского округа. Всего заявки на конкурс подавали 77 представителей муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.

Девять жителей Ленинского округа, удостоенных премии губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен», приняли участие в церемонии награждения в онлайн-формате, присоединившись к мероприятию из Дворца культуры «Видное». Еще трое победителей смогли лично принять участие в торжественном мероприятии в кинотелевизионном комплексе «Главкино» и получили награды из рук членов жюри премии.

Представители Ленинского округа одержали победу в номинациях «Территория перемен» и «Место перемен».

«Поздравляю всех лауреатов с заслуженным признанием. Эти люди достойны самой высокой оценки, потому что делают добрые дела не ради материального вознаграждения, а бескорыстно, по зову сердца», - сказал временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Алексей Спасский.

Традиционная премия губернатора вручается с 2013 года за реализованные социально значимые инициативы. В этом году на конкурс было представлено более 6,6 тыс. заявок со всего Подмосковья. Победителями стали 500 человек, которые получили денежные вознаграждения в размере от 50 тыс. до 1 млн рублей. Общий призовой фонд составил 80 млн рублей.