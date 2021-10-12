РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 окт. Первый общеобластной онлайн-зачет на знание правил дорожного движения стартовал в Подмосковье, теперь жители Щелкова смогут проверить свои знания в онлайн-формате, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Новый проект – общеобластной онлайн-зачет на знание ПДД разработан совместно с региональной общественной организацией «Союз безопасности дорожного движения» и министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. С 11 октября по 11 ноября в Подмосковье пройдет тестирование на знание правил дорожного движения. Привлечение людей к изучению ПДД в удобном онлайн-формате позволит повысить «дорожную грамотность» населения Подмосковья.

По данным социального опроса, каждый второй водитель последний раз читал Правила дорожного движения в автошколе. При этом, только за последние три года в ПДД вносились изменения 17 раз.

Для прохождения зачета необходимо зарегистрироваться на сайте. Все успешно прошедшие зачет будут награждены именными электронными сертификатами. После подведения итогов зачета 20 участников, правильно ответившие на максимальное количество вопросов за короткое время, получат памятные призы. Участникам зачета, которые не пройдут тест, придет ссылка на Правила дорожного движения.

О прохождении зачета можно поделиться в социальных сетях, указав #ПДДМО.