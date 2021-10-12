РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 окт. Бешенство подозревают у домашнего котенка, проживающего в доме на улице Дачной в поселке Поливаново Подольска, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» начальник территориального отдела «Дубровицкий» Виталий Серяков.

ГБУ ветеринарии Московской области «Территориальное ветеринарное управление №5» сообщает о подозрении на бешенство котенка, проживающего в поселке Поливаново, на улице Дачная, в доме №9.

Бешенство является болезнью, передаваемой от животных людям, вызываемой вирусом. Она опасна. Жителям следует помнить о том, что бешенство неизлечимо и смертельно.