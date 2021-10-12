РИАМО - 12 окт. Гендиректор компании-разработчика экранов для беспилотных машин AVA Systems, участник рынка «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Шуда считает, что к 2035 году в крупных городах, в том числе в Москве, пилотируемые автомобили станут роскошью, сообщает «Вечерняя Москва».

«Количество автомобилей на дороге — это 10–15% от существующих автомобилей. Получается, что автомобили стоят, они занимают места, занимают наше жизненное пространство и ресурсы на содержание, а при низком коэффициенте использования их содержание неэффективно. И, как любая вещь, в итоге они приходят в негодность», — сказал Шуда.

По его мнению, к 2035 году в столице не будет личных пилотируемых автомобилей. Останется только спецтранспорт, например, автомобили пожарных, скорой помощи и МЧС. Жители пересядут на беспилотные такси и общественный транспорт. Любители поездок на личных авто смогут пользоваться сервисами класса люкс.

Начать тестирование беспилотных такси в Москве планируют этой осенью.