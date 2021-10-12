РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 окт. В результате надзорных действий инспекторов Госадмтехнадзора Московской области с начала года в городском округе Мытищи ликвидировано 12 несанкционированных свалок, сообщается на сайте администрации горокруга.

Свалки выявлены и ликвидированы по адресам: улицы Трудовая, Благовещенская, а также в поселке Пироговском и деревне Ульянково.

Устранение оставшихся мусорных свалок находится на контроле инспекторов Госадмтехнадзора.