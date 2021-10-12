РИАМО - 12 окт. Сведения в отношении ООО «Ангиоэксперт» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, так как компания нарушила контракт на поставку медицинских материалов для эндоваскулярных вмешательств в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС России.

Согласно представленным сведениям, МОНИКИ заключил с фирмой контракт на поставку расходных медицинских материалов в текущем году. Компания нарушила условия исполнения контракта, институт расторг документ в одностороннем порядке. Соблюдение порядка данной процедуры подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии подмосковного УФАС России фирма не представила документы, которые свидетельствуют об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, принимавших участие в рассмотрении сведений, а также изучив представленные доказательства, региональное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Ангиоэксперт» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.