РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 окт. Баскетболистки из городского округа Мытищи стали победительницами турнира в подмосковном Серпухове, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Серпухове прошел турнир по баскетболу «Золотая осень» среди команд девушек 2008 года рождения.

Всего в соревнованиях приняли участие 5 команд: «Звезда» (Серпухов), ДЮСШ №6 (Орел), «Динамо» (Курск), СШОР Кировского р-на (Санкт-Петербург) и «СШОР по баскетболу» (Мытищи).

По итогам игр турнира мытищинские спортсменки заняли 1 место. Лучшим игроком признана София Попова.