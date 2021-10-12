РИАМО - 12 окт. Сведения в отношении ООО «Институт движения единой льготы» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий исполнения контракта, сообщает пресс-служба подмосковного управления ФАС.

Ранее учреждение «Мосавтодор» заключило с обществом контракт на поставку угольного сорбента для ТО-1. В связи с нарушением компанией условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии УФАС фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта.

По итогам разбирательств антимонопольное ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Институт движения единой льготы» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.