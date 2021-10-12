РИАМО - 12 окт. Московские дендрологи завершили работы по сезонному обследованию деревьев и кустарников, каждому был присвоен порядковый номер, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

На 130 городских площадках постоянного наблюдения специалисты обследовали свыше 10 тыс. деревьев и 19 тыс. кустарников.

Дендрологи провели работы по измерению высоты, диаметра стволов и проекции крон, а еще они оценили жизнеспособность и декоративные качества деревьев и кустарников, проверили их на болезни, вредителей и повреждения.

Каждому дереву и кустарнику в мегаполисе присваивают порядковый номер. Такая система позволяет быстро находить и идентифицировать зеленые насаждения. Результаты проведенных в городе обследований заносят в специальные паспорта и ведомости, которые есть у каждой площадки наблюдения.

Собранные в рамках работ данные тщательно анализируют. По ним также составляют объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений столицы.

Москва входит в число самых зеленых мегаполисов мира. В городе 49% площади отданы под зеленые территории.