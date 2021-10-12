РИАМО - 12 окт. Столкновение двух легковушек и пассажирского автобуса произошло во вторник утром в Зеленограде. Авария случилась у дома 2 на Центральном проспекте, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada резко затормозил и врезался в рейсовый автобус, двигающийся в попутном направлении. При этом с автобусом совершил столкнулся другой легковой автомобиль, который ехал сзади.

В результате аварии три пассажира автобуса пострадали после падения, также пострадал водитель машины Lada. У всех несерьезные травмы.